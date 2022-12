La nuova biblioteca comunale di Bonnanaro può finalmente aprire i battenti in maniera ufficiale. Dopo alcuni anni nella quale era stata ospitata presso il caseggiato delle ex scuole elementari, la biblioteca ritorna nella sede in cui ebbe origine, cioè quelli dell'ex municipio, in via Vittorio Emanuele 96.

Lo spostamento è stato deciso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Antonio Carta. A gestirla è il gruppo Ali di Cagliari. Un importante lavoro, quello portato avanti dal comune, che ha curato nei minimi dettagli sia lo spostamento, grazie al lavoro dell'ufficio tecnico guidato dal geometra Stefano Sechi e degli operai comunali, che l'allestimento.

Un patrimonio che consta di quasi 8mila libri, sia per adulti che per ragazzi. La biblioteca è stata arricchita anche da materiale tecnologico che potranno agevolare gli utenti nelle loro attività di ricerca e di consultazione, oltre alle consuete attività di prestito e restituzione. I locali sono dotati anche di tavoli lettura e di studio.

