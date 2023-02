Si è chiusa ieri, con il rogo in piazza San Giorgio di Re Giorgio, che per l'occasione ha assunto le sembianze di Gargamella con in braccio il gatto Birba, noti personaggi dei cartoni animati dei Puffi, l'edizione 2023 del carnevale bonnanarese, organizzato dalla Pro loco guidata da Giuseppe Faedda in sinergia con l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Giovanni Carta.

Dopo una prima sfilata, che si è svolta nella giornata di domenica 19 febbraio, ieri pomeriggio il bis. La partenza è stata dal piazzale del caseggiato che, per anni, ha ospitato la cantina sociale per attraversare via Nazionale, Via Vittorio Emanuele e la tappa finale in piazza di Chiesa.

Ora sarà la volta della pentolaccia, in programma sabato 25 febbraio, con un doppio appuntamento promosso dal Comitato di Santa Barbara, tutto al centro sociale: alle 16.30 balli in maschera per i bambini, mentre alle 23 ci saranno i balli per i più grandi.

Lasciata alle spalle la sfilata, la Pro loco e il comune hanno anche promosso una riunione, venerdì 24 febbraio alle 19, nella sede della Pro loco in via Vittorio Emanuele 96, per programmare una manifestazione dedicata a uno dei prodotti tipici del paese del Meilogu: il vino.

