Gli effetti di una festa di laurea natalizia, svoltasi a Bonnanaro nella sede di un'associazione, destano grande preoccupazione tra popolazione e istituzioni di tutto il Meilogu. Due partecipanti all’evento, entrambi no vax, risultano infatti positivi al Covid-19. Ora sono in isolamento presso le proprie abitazioni, ma purtroppo prima di questo sarebbero venuti a contatto con altre persone. Alla festa hanno partecipato decine di giovani (ma non solo), provenienti da varie località del territorio, come Bonorva o Pozzomaggiore. Ora tra i sindaci e autorità sanitarie è una corsa contro il tempo per risalire ai partecipanti e ai loro più stretti contatti.

"Una notizia che ovviamente non ci voleva - commenta il sindaco di Bonnanaro, Giovanni Antonio Carta - Come Amministrazione stiamo facendo quello che è nelle nostre possibilità per prevenire i contagi. Siamo risaliti a diversi partecipanti alla festa residenti a Bonnanaro. Abbiamo intimato loro di rimanere in isolamento preventivo presso le proprie abitazioni. Cosa che stanno facendo, compreso colui che ha indetto la festa. Ci stiamo nel contempo attivando con l'Ats per effettuare nel più breve tempo possibile uno screening di massa alla popolazione".

Sulla stessa linea il sindaco di Pozzomaggiore, Mariano Soro."Nella mia cittadina ci sono solo 3 persone positive, non legate in alcun modo alla festa di laurea di Bonnanaro - dichiara - Anche noi come Amministrazione siamo risaliti a qualche partecipante alla festa residente a Pozzomaggiore. Tutti sono stati avvisati nel frattempo per rimanere in casa, sino a nuove disposizioni. Siamo preoccupati per eventuali incrementi dei contagi, anche se al momento a Pozzomaggiore la situazione è sotto controllo. È chiaro che per avere un quadro definito bisogna nel più breve tempo possibile ricorrere allo screening di massa e immediatamente ai tamponi molecolari. Per tutto questo - conclude - da domattina mi attiverò con ATS, concordando tra l'altro azioni comuni con gli altri sindaci del territorio".

