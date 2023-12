Vede la luce, a Bonnanaro, un progetto che potrà essere di grande giovamento per gli allevatori locali.

Nei giorni scorsi è stato, infatti, allacciato il primo contatore dell'elettrificazione rurale.

Un lavoro durato vent'anni.

«Nei prossimi giorni verranno finiti gli ultimi lavori - ha dichiarato l'assessore Gabriele Frau - e poi verranno collegate e messe in tensione le altre linee. Un grosso ringraziamento lo vorrei fare al nostro vecchio segretario Giuseppe Manca che ci ha dato una grossa mano sulla questione atti è acquisizioni sananti, al nostro geometra Stefano Sechi per tutto il lavoro burocratico, e non solo, svolto, ma il ringraziamento più grande e per il nostro vice sindaco Pinuccio Soro, senza di lui non saremo sicuramente riusciti a completare l’ennesima opera portata a termine da questa amministrazione».

