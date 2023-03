Attraverso il piano assunzioni 2023, il Comune di Bonnanaro - amministrato dal sindaco Giovanni Carta – ha annunciato l'ingresso in organico dell'operaio comunale, Angelo Cherchi, assunto con contratto part-time 18 ore settimanali.

Si tratta, spiegano dal comune del Meilogu, di una «nuova risorsa assegnata all'Area Tecnica, per il potenziamento del servizio manutentivo sul territorio comunale. L'amministrazione dà il benvenuto al dipendente Angelo, augurandogli un buon percorso professionale».

Sempre il Comune di Bonnanaro, intende dare attuazione alle misure disposte con il programma Regione Sardegna «Mi prendo cura», complementare al «Ritornare a casa Plus», ampliando la risposta assistenziale a favore delle persone con disabilità gravissime e gestendo direttamente e in autonomia, sul proprio territorio, alcune specifiche problematiche che, in alcuni casi particolari, richiedono un ulteriore apporto di carattere economico. La scadenza delle domande è fissata per le 13 del 24 marzo. Il modulo può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune.

