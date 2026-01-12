Intervento congiunto della polizia locale e dei vigili del fuoco in corso Vittorio Emanuele a Sassari. L'esplosione di una bomba carta, il giorno di Capodanno, davanti al numero 126, ha causato la rottura della vetrata d'ingresso del locale. La forza d'urto ha distrutto anche i vetri delle due finestre del palazzo di fronte, al terzo piano.

Situazione molto pericolosa per il rischio di caduta dei frammenti appuntiti sui passanti. «Il giorno dell'esplosione- riferisce un residente- abbiamo visto fazzoletti pieni di sangue per terra».

I vigili del fuoco e gli agenti della Municipale stanno mettendo in sicurezza la zona.

