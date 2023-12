Tutto pronto per l’edizione natalizia del Mercat Artijanal – Birralguer Winter ‘23. Il più longevo evento dedicato alle birre artigianali in Sardegna animerà il fine settimana prima di Natale, da giovedì 21 a sabato 23 dicembre nell’ex Mercato Ortofrutticolo e gli spazi adiacenti: piazza Pino Piras, Largo San Francesco e Piazzetta Sotgiu.

La regina dell’evento sarà la birra artigianale, in un viaggio che attraverso luppolo e malto porterà gli ospiti dalla Sardegna alla Penisola, fino alle eccellenze internazionali. Sono più di 40 le produzioni brassicole che i visitatori potranno gustare, provenienti da 5 birrifici sardi, ‘Nora di Oliena, Seddaiu e Isola di Thiesi, Dolmen di Uri e P3 Brewing Company di Sassari e 3 ospiti, Lambrate dalla Lombardia, Edit dal Piemonte e i catalani di Barcellona Beer Company.

Grande spazio anche per la musica con un main stage all’interno dell’ex Mercato Ortofrutticolo per gli eventi serali e un secondo palco, in piazza Pino Piras nel pomeriggio con le band più apprezzate del territorio.

Giovedì 21 dicembre Another Clone (acoustic set), Sergio’s, Senza Base e Dj D_One; venerdì 22 dicembre A+F (acoustic set), I Tremendi, Dep Band e Dj D_One; sabato 23 dicembre Nakama (acoustic set), Volume2, Hollywood Band e Dj Sir Frank.

Una novità di questa edizione di Mercat Artiajnal – Birralguer Winter Edition è la collaborazione con l’associazione di promozione sociale KoreMama a cui sabato 23 è stata affidata l’area bimbi. Si tratta di un luogo riservato ai più piccoli con attività ludiche e formative, animazione e laboratori artigianali durante i quali divertirsi ed imparare allo stesso tempo.

Infine in Piazza Pino Piras verrà allestita la street food zone. Uno spazio all’aperto dedicato alla tradizione gastronomica sarda rivisitata in chiave di cibo da passeggio. L’evento è organizzato dall’associazione culturale BeachGroup Alguer – insieme ai partner pubblici – Fondazione di Sardegna, Comune di Alghero e Fondazione Alghero – e privati – Welcome Cars e Mutt Motorcycles Sardegna.



