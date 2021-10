E’ in condizioni critiche il bimbo di 18 mesi ricoverato all’ospedale di Sassari per overdose di eroina.

Da quanto si apprende i genitori, di origine nigeriana, hanno fornito agli agenti della Squadra mobile della Questura la loro versione dei fatti, secondo la quale il piccolo avrebbe trovato e raccolto, giovedì scorso, una bustina di droga in un parco della città. Dopo il ritorno a casa, la madre l’avrebbe messo a letto e, accorgendosi che non riusciva più a svegliarsi, avrebbe dato l'allarme al 118.

Ma tale versione non convince gli investigatori, che sospettano che invece il bimbo sia entrato in contatto con l’eroina mentre era nella casa della famiglia. Sembra infatti che la coppia sia già nota alle forze dell’ordine per indagini riguardanti proprio le sostanze stupefacenti.

La Polizia ha anche effettuato un sopralluogo nell’abitazione, senza trovare tracce di droga. Ma l’ispezione è avvenuta venerdì, dunque 24 ore dopo il malore accusato dal bimbo, poi trasportato d’urgenza al Santissima Annunziata.

Gli accertamenti proseguono per fare piena luce sull’accaduto.

(Unioneonline/l.f.)

