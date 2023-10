Il comune di Bessude, amministrato dal sindaco Roberto Marras, ha pubblicato un bando pubblico per la concessione di terreni agricoli comunali gravati da uso civico in località "Monte Pelao".

Possono accedere tutti i cittadini residenti, e nel caso di persona giuridica il richiedente è importante abbia sede legale nel Comune di Bessude.

«In presenza di più domande - fanno sapere dal piccolo comune del Meilogu -, i terreni saranno assegnati secondo il punteggio ottenuto previa valutazione della documentazione prodotta quale giovani agricoltori, l’iscrizione all’Inps in qualità di coltivatore diretto a titolo principale o allevatore e/o alla camera di commercio in qualità di coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale o allevatore. - condizioni economiche svantaggiate certificate tramite dichiarazione Isee. in caso di parità sarà data precedenza in base alla data di acquisizione della domanda al protocollo. I cittadini possono richiedere fino ad un massimo di due “Lotti”, indicando nella domanda quello preferenziale l’eventuale altro lotto sarà assegnato in assenza di altre richieste».

Le concessioni ad uso pascolativo e foraggero hanno durata di un anno.

«Per l'anno in corso le tariffe di cui ai Terreni di Terza categoria uso pascolo sono 65 euro annui per ettaro», sottolineano gli amministratori. Le domande andranno presentate entro le 12 del 15 novembre.

