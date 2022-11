Per Benetutti, Nule e Anela, centri del Goceano, solo un punto bancomat dove prelevare i contanti. Si trova, alla filiale dell'unica banca di Benetutti, in via Cagliari. «Ma tanto per cambiare il non funziona, è fuori servizio - protesta vivacemente il sindaco di Benetutti Daniele Arca -. Oramai sembra diventata la prassi di ogni fine settimana. Un fatto decisamente fastidioso che reca parecchi disagi ai cittadini. Come se non bastassero gli altri servizi tolti in questi anni alle nostre comunità».

Sul vetro dello sportello campeggia la scritta "Non operativo per guasti tecnici". Nel centro inoltre è in corso, domani compreso, una manifestazione folcloristica che richiama anche molti visitatori. Il che aumenterà i disagi. E forse ancora di più le proteste.



