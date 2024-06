È operativa da ieri, 20 giugno, la nuova condotta distributrice da 1 metro di diametro che alimenta la Bassa Valle del Coghinas. Ad annunciarlo è il presidente del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, Toni Stangoni. «Si tratta della condotta principale, lunga 800 metri, che serve 1.045 ettari dove insistono circa 395 aziende, ossia circa il 30% delle aziende del distretto irriguo della Bassa Valle. Il 23 settembre 2023 per la terza volta in quindici giorni la vecchia condotta in vetroresina, risalente agli anni ‘90 è collassata – ricorda Giosuè Brundu, direttore generale del Consorzio di Bonifica -. Era quindi inutile e rischioso procedere alla riparazione trattandosi di materiali ormai soggetti all’usura del tempo».

Una emergenza che aveva richiamato in assemblea a Valledoria tutti i consorziati il 6 ottobre scorso, durante la quale il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna ha spiegato con quale soluzione tampone avrebbe garantito l’approvvigionamento irriguo alle aziende, e nel frattempo ha interloquito con la Regione per reperire le somme e procedere al rifacimento della condotta: lavori totali per 4,3 milioni di euro.

«Gli uffici tecnici, guidati dal direttore generale Giosuè Brundu e dal direttore tecnico Giuseppe Bellu – spiega il vice presidente Francesco Pala - hanno fatto un ottimo lavoro. Dopo l’assegnazione delle risorse da parte della Regione Sardegna a dicembre 2023, abbiamo proceduto in tempi rapidi ad eseguire la progettazione dell’opera, l’affidamento dei lavori e a chiuderli. Ci eravamo messi come obiettivo quello di arrivare alla stagione estiva con la nuova condotta e ci siamo riusciti, tenendo fede agli impegni presi».

