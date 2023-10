Subito una road map per trovare le risorse per finanziare i lavori della manutenzione straordinaria della condotta che alimenta l’irrigazione della Bassa Valle del Coghinas per salvare oltre 1050 ettari, 130 aziende, 400 addetti e gli accordi commerciali.

Di questo si è discusso nela riunione urgente convocata dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, a Valledoria, per trovare soluzioni immediate al problema della condotta collassata per ben quattro volte negli ultimi due mesi, e che non può essere riparata se non con un intervento di manutenzione straordinaria quantificato in 4 miloni 300mila euro

Presenti, oltre ai vertici del Consorzio, il presidente Toni Stangoni, il direttore generale Giosuè Brundu e il direttore tecnico Giuseppe Bellu, anche i rappresentanti regionali dell’assessorato ai Lavori Pubblici, con Pierluigi Saiu, la consulente dell’assessorato all’agricoltura Sonia Pilli, il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, il presidente della commissione Attività produttive Piero Maieli, il presidente di Coldiretti Sassari Antonello Fois, e per la Cia Sassari Luigi Bua. Hanno manifestato disponibilità e impegno, anche se non erano presenti fisicamente anche l’assessore regionale all’ambiente Marco Porcu e quello agli enti locali Aldo Salaris così come i consiglieri regionali Gianfilippo Sechi e Gian Franco Satta. Presente infine l’Anbi Sardegna con Gavino Zirattu, i sindaci di Badesi, Valledoria, Viddalba e Santa Maria Coghinas e numerosi consorziati.

«Si tratta di un intervento che non è prorogabile – ha spiegato Toni Stangoni, presidente del Consorzio - perché già dalla prossima primavera potremmo trovare serissime difficoltà a dare una risposta in termini di approvvigionamento idrico a un comparto che qua regge l’economia locale. Stiamo quindi parlando di un territorio che proprio sull’acqua e sulla distribuzione che ne fa questo consorzio attraverso le proprie infrastrutture, basa la sua capacità produttiva e rifornisce i punti vendita di prodotti di altissima qualità. Per questo la politica ha un ruolo importantissimo nel trovare immediatamente la soluzione. Ossia le somme che portino alla immediata cantierabilità dell’opera»

«La condotta collassata che alimenta la Bassa Valle del Coghinas, ha ceduto per ben quattro volte negli ultimi due mesi – ha dichiarato il direttore Giosuè Brundu, direttore -. I nostri uffici e i nostri tecnici si sono immediatamente attivati per trovare una alternativa e non lasciare a secco le aziende con l'utilizzo di un’altra distributrice di un lotto adiacente che dirama dalla stessa vasca. A tale scopo, sono stati individuati sei settori e le aziende potranno accedere al servizio irriguo una volta ogni sei giorni. Tale soluzione ha però un limite, poichè può garantire il servizio nel solo periodo invernale, ma non potrà in alcun modo essere utilizzata con efficienza dopo il mese di aprile 2024».

Per questo stamane il consorzio ha presentato diverse possibilità, tra cui quella che l'ente possa contrarre un mutuo con la garanzia della regione Sardegna, e che permetta quindi di affrettare i tempi relativi alla burocrazia.

