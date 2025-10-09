Anche quest’anno la storia dell’esodo giuliano dalmata e di Fertilia sarà protagonista alla Barcolana57, la celebre regata internazionale che ogni ottobre trasforma il Golfo di Trieste nel palcoscenico della vela mondiale. All’interno dello spazio espositivo promosso dal Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Istriana, Fiumana e Dalmata (CDM) e dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) si terrà un ricco programma di incontri e appuntamenti culturali dedicati alla memoria e alla valorizzazione delle comunità dell’Adriatico orientale. Momento clou della settimana sarà la consegna del premio “FertiliArt 2025” alla Ministra del Lavoro Elvira Calderone, esule istriana di seconda generazione. Il riconoscimento verrà consegnato nella mattinata di sabato 11 ottobre dall’assessore del Comune di Alghero Raniero Selva, durante una cerimonia ufficiale alla presenza di numerose autorità civili e militari. Il Premio FertiliArt, alla sua prima edizione, nasce dalle associazioni che partecipano al progetto Fertilia.org – CCN, Associazione EGEA, ANVGD, Comitato di Quartiere ed EGIS – per onorare personalità e istituzioni che con il proprio impegno hanno contribuito a far conoscere la storia di Fertilia e del suo territorio. L’opera, ideata dall’architetto Stefano Govoni, coordinatore del progetto FertiliArt, trae ispirazione dai “fili della memoria” custoditi nel Museo Egea e rappresenta il valore inclusivo di una comunità capace di accogliere uomini e donne provenienti da luoghi diversi, costruendo insieme un esempio di integrazione e resilienza. La delegazione algherese sarà presente anche in mare per partecipare alla Barcolana, la regata più affollata del mondo, con circa 2.000 imbarcazioni provenienti da tutto il Mediterraneo. Grazie alla disponibilità dell’armatore Salvatore Taccini, padovano d’adozione, per il secondo anno consecutivo il 47 piedi “Victoria” porterà sulle vele il simbolo di FERTILIAE – Domus Omnium e il messaggio “AlgheroExperience – Alghero tutto l’anno”, in collaborazione con la Fondazione Alghero e l’Amministrazione comunale. Il programma della settimana, curato dal CDM e dall’ANVGD, è fitto di appuntamenti e prevede la partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura e delle istituzioni.

