Si stringono le maglie dei controlli dei finanzieri del Comando Provinciale di Sassari contro il lavoro in nero, e con particolare riguardo alle località interessate da maggiore affluenza turistica.

Scoperti, dall'inizio della stagione e nel corso di 41 distinti interventi, 24 lavoratori in nero e sanzionati 11 datori di lavoro per utilizzo di manodopera irregolare.

Le attività ispettive delle Fiamme Gialle sassaresi si sono svolte principalmente a Sassari, Olbia, Alghero, Tempio Pausania, Badesi, Palau e Santa Teresa Gallura, soprattutto in bar e ristoranti.

In particolare, durante gli accertamenti svolti all'interno di un ristorante di Santa Teresa Gallura sono stati scoperti cinque lavoratori tutti in nero, il 100% della forza lavoro. A carico dell'esercizio commerciale, oltre alle relative sanzioni, è stata proposta la chiusura dell'attività.

In un altro ristorante della stessa località turistica è stata rilevata la presenza di tre lavoratori in nero su 9 presenti. Anche in questo caso è stata avanzata proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale e sono state elevate le sanzioni.

Stesso numero di lavoratori irregolari sono stati individuati in un bar nel centro di Tempio Pausania. A Badesi, invece, sono stati identificati due lavoratori senza alcun contratto.

