Le associazioni «Su Sidhadu» e «Albatros», in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Nulvi e con l’associazione di promozione sociale FuTurismo, hanno promosso la seconda edizione del concorso fotografico «Quanto sei bella Nulvi».

L'obiettivo è quello di raccontare insieme e in immagini il paese dell'Anglona attraverso gli obiettivi delle macchine fotografiche e delle fotocamere dei nostri telefoni cellulari. «Anche per questa seconda edizione, in accordo con i familiari, il primo premio del concorso sarà intitolato a Carmela Zentile, la nostra cara concittadina che amava tanto la fotografia e che ora non è più con noi. Altri due premi, che andranno al secondo e al terzo classificato, verranno messi a disposizione dal Comune di Nulvi e dalle stesse associazioni promotrici del concorso. Per motivi organizzativi la partecipazione resta limitata ai nulvesi, vicini e lontani, residenti e non residenti a Nulvi. Ogni concorrente potrà presentare solo una foto, in formato digitale, da spedire al seguente indirizzo e-mail: quantoseibellanulvi@gmail.com entro e non oltre il 31 di maggio del 2023», fanno sapere gli organizzatori.

Le immagini, in forma anonima, saranno visionate da un'apposita giuria e saranno proiettate nel corso della premiazione che si terrà nel mese di giugno, sullo schermo del Centro Servizi Anglona di Giulzi, così da essere ammirate anche dal pubblico presente, che sarà chiamato a decretare anche il vincitore del premio della cosiddetta giuria popolare. Ai primi tre classificati verranno assegnati tre premi (200 euro al primo, 150 al secondo, 100 al terzo).

© Riproduzione riservata