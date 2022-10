Claudio Dettori, 24enne sassarese condannato all’ergastolo per l’omicidio del barista Antonio Fara, oggi ha aggredito un agente penitenziario nel carcere di Bancali.

Lo riferisce il segretario generale della Fns Cisl Sardegna Giovanni Villa: il detenuto, mentre andava in cortile per usufruire dell’ora d’aria, senza alcun motivo apparente si è scagliato contro il poliziotto prendendolo a schiaffi.

Dettori è stato subito bloccato e riportato alla calma, mentre l’agente è stato visitato e ha bisogno di un paio di giorni di cure.

Il 24enne il 22 aprile 2021 ha ucciso a martellate il barista di 47 anni Antonio Fara, che lo stava ospitando nel suo appartamento.

“Il detenuto pare abbia seri problemi psichiatrici e oggi ha alzato il tiro, considerato che fino a ieri aveva aggredito solo altri detenuti”, precisa il sindacato, che chiede interventi urgenti per la sicurezza degli agenti e per risolvere il problema dei detenuti psichiatrici che dovrebbero essere custoditi in strutture adeguate.

“A Bancali – evidenzia Villa – da anni senza un direttore e un comandante titolare vengono ospitati detenuti con serie problematiche di instabilità mentale. Quando l'aggressione si consuma in una frazione di secondo e inaspettatamente non ci sono strumenti o mezzi che tengano. L'unica soluzione da adottare è quella di non tenere in carcere i soggetti che hanno problemi psichiatrici”.

