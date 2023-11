Si mette in moto, a Banari, la macchina organizzativa della quattordicesima edizione di "Carrelas in festa", in programma il 16 e 17 dicembre. A questo proposito l'amministrazione comunale ha pubblicato il modulo di adesione destinato agli espositori che dovrà essere presentato entro il 21 novembre.

Per quanto riguarda gli spazi espositivi, si legge nel modulo, «la ricerca così come l’allestimento degli spazi espositivi esterni o all’interno di abitazione private è a cura degli espositori che intendono aderire alla manifestazione. Per gli spazi espositivi esterni si è tenuti a evitare l’utilizzo di ombrelloni, tende, tendoni o altri apparati esteticamente poco adatti»

«Uno degli obiettivi di Carrelas - si legge ancora nel modulo - è quello di promuovere le specificità artigianali, enogastronomiche, artistiche, culturali e ambientali di tutta l’Isola. Saranno quindi ammessi alla manifestazione coloro che si atterranno all’esposizione e/o commercializzazione di prodotti tipici locali o quantomeno della tradizione sarda. I prodotti messi in vendita devono essere di esclusiva produzione artigianale. Non saranno accolte richieste che prevedano la rivendita di qualsiasi prodotto, anche della tradizione sarda, che non sia di produzione propria. Quanto proposto verrà attentamente valutato dal comitato organizzativo».

