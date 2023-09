Un turista straniero si tuffa nel mare di Balai nonostante le acque agitate e il bagnino prontamente lo riporta a riva con grande abilità e sangue freddo.

Un salvataggio da molti definito “eroico”, avvenuto sabato scorso nella splendida spiaggia di Porto Torres. A salvare la vita al turista incauto, il bagnino Roberto, dopo che l’uomo si era tuffato in mare trascurando la bandiera rossa e il mare in burrasca. Al suo coraggioso gesto il sindaco Massimo Mulas ha voluto rivolgere un ringraziamento a nome di tutta la cittadinanza.

«A volte per svolgere il proprio dovere bisogna mettere a rischio la vita: per quanto sia un fatto scontato quando scegli certe professioni, è sempre giusto manifestare la nostra gratitudine verso chi opera senza tentennamenti in settori così pericolosi», ha detto il primo cittadino.

Nel ringraziare, quindi, il signor Roberto, il sindaco invita cittadini e turisti alla prudenza: «Chi adotta comportamenti rischiosi mette in pericolo non solo la propria vita ma anche quella di chi fa il soccorritore di professione - aggiunge Mulas - è una questione di responsabilità: le cronache estive sono purtroppo ricche di annegamenti e, a volte, di storie di soccorritori periti tra le onde».

