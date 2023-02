Pauroso incidente ad Alghero, in via Giovanni XXIII, intorno alle 7 del mattino.

Per circostanze in fase di accertamento un’auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata e subito sono scattati l’allarme e i soccorsi.

Il conducente, fortunatamente, è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti, assieme a 118 e forze dell’ordine, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.

Squadre del 115 in azione anche in via Vittorio Veneto, per spegnere un incendio che ha coinvolto un’auto, con pesanti danni.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata