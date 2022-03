Incidente stradale ieri sera sulla strada per Sorso. Il bilancio è di due feriti.

Per cause ancora da accertare il conducente dell’auto ha perso il controllo mentre procedeva sulla provinciale 25, finendo la sua corsa fuori strada. Feriti il passeggero e l’uomo che si trovava alla guida. Sul posto l’equipe medica del 118 che dopo le prime cure ha trasportato i due al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sottoposti ad accertamenti le loro condizioni non sarebbero gravi.

Nell’emergenza sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’esatta dinamica. Presenti inoltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari per la messa in sicurezza della strada. Il traffico è rimasto bloccato per circa due ore.

