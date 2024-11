I vigili del fuoco sono intervenuti alle 13 sulla SS 131 km 188 in direzione di Sassari, e in prossimità di Siligo, per un incidente stradale. Una vettura, con a bordo una donna, unica occupante del mezzo, si è infilzata nel guard-rail rimanendo incastrata.

La squadra accorsa, ha estratto la conducente con le cesoie, consegnandola alle cure dei sanitari. Sul posto anche un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia stradale.

© Riproduzione riservata