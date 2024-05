È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomerigio ad Alghero.

Coinvolte una mota e un’auto, entrate in collisione all’incrocio tra via Liguria e via Primo Maggio.

Sia il motociclista che i tre occupanti dell’auto sono stati soccorsi, per poi essere trasportati al pronto soccorso dal personale del 118.

In azione anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Sul poso anche la Polizia Locale per i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

