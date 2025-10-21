Incidente stamattina all’altezza di Codrongianos lungo la SS131. Una donna alla guida di un’Alfa Romeo, forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo dell’automobile andando a finire contro il guardrail e il muro di cemento.

Sul posto il 118 che ha soccorso la donna portandola all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La polizia stradale si è occupata di fare i rilievi del caso e gestire il traffico rallentato dall’episodio.

© Riproduzione riservata