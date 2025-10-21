Auto contro il guardrail sulla 131, donna in ospedaleÈ successo all’altezza di Codrongianos, lo schianto dovuto anche all’asfalto reso scivoloso dalla pioggia
Incidente stamattina all’altezza di Codrongianos lungo la SS131. Una donna alla guida di un’Alfa Romeo, forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo dell’automobile andando a finire contro il guardrail e il muro di cemento.
Sul posto il 118 che ha soccorso la donna portandola all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La polizia stradale si è occupata di fare i rilievi del caso e gestire il traffico rallentato dall’episodio.