Auto nella notte a fuoco a La Maddalena.

L'allarme è scattato con una chiamata, poco prima delle 4, ai Vigili del fuoco di Sassari.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di La Maddalena che, prontamente, ha spento l'incendio limitando i danni e bonificando l'area interessata.

Le cause sono in fase di accertamento.

Sul posto carabinieri e Capitaneria di Porto come responsabili portuali.

(Unioneonline/v.l.)

