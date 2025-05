Tragedia sfiorata nella notte tra sabato e domenica a Sassari.

Intorno alle 2.30 una Mercedes è andata a fuoco in via Goceano, nel quartiere di Monte Rosello Alto. «Abbiamo sentito un botto tremendo», riferiscono gli abitanti.

Le fiamme hanno infatti distrutto i vetri dell’abitazione al pianoterra, dove dormiva una donna di 83 anni, andando a lambire il suo materasso.

La donna – che non si era accorta di nulla – è stata salvata dai vicini e dai vigili del fuoco.

Portata in ospedale per accertamenti, è stata poi dimessa, per fortuna, senza gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto per stabilire se sia trattato di un atto doloso.

