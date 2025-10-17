"Atlantide-Il soffio, il suono, il mare": a Sassari il progetto musicale di Atlantis 4thProtagonisti Lorenzo Agus, Jacopo Careddu, Paolo Corda e Francesco Lento
Mercoledì a Sassari, il TD Lemon - Social Club (via Predda Niedda strada nr 22) ospita alle 21 “Atlantide - Il soffio, il suono, il mare”, progetto firmato da Francesco Lento, sotto l'egida di Paolo Fresu, direttore artistico di Insulæ Lab - Centro di Produzione Musica.
Sul palcoscenico sassarese gli Atlantis 4th, con lo stesso Francesco Lento alla tromba, Paolo Corda alla chitarra, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria.
Il Quartetto Atlantis nasce dall’idea di esprimere una musica non attribuibile a un determinato genere ma piuttosto Globale, in base alle esperienze musicali vissute e ai viaggi fatti in varie parti del mondo nonché alle origini calabro-sarde del leader del progetto Francesco Lento. Una musica che non si lascia rinchiudere in un genere, ma respira di contaminazioni, viaggi, improvvisazione, estetica afroamericana e radici mediterranee.