“Aspettando la vigilia - Calici di Natale” è il titolo della manifestazione organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Sennori, in collaborazione con i ragazzi del Servizio civile e il patrocinio di Città del Vino e della Regione Sardegna, che si terra sabato domani, dalle 17, in piazzale D’Annunzio.

La serata inizierà con l’intrattenimento per i bambini, con leccornie, il divertimento di Magori Animazione e lo spettacolo di burattini di Nadia Imperio. Spazio anche per la musica di Giuseppe Canu, della Verão Band e di Luca Lanza al Sax con Dj Igino.

«Quest’anno con la prima edizione di Calici di Natale abbiamo voluto sperimentare una formula diversa per il consueto appuntamento prenatalizio che da anni Pro Loco e Comune organizzano a Sennori, con una prima parte della serata interamente dedicata ai bambini», spiega il presidente della Pro Loco, Riccardo Sara.

«Apprezziamo molto l’idea di organizzare un Calici invernale, confermando come la Pro Loco si attesti sempre più come associazione di promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti - aggiunge la vicesindaca e assessora a Cultura, turismo e attività produttive, Elena Cornalis -. Un’iniziativa che si realizza grazie alla collaborazione sempre più solida fra le varie associazioni ed enti che operano nel territorio in sinergia con il Comune».

