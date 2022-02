Il peschereccio Saturno dell’armatore di Porto Torres Riccardo Rum ha recuperato nelle acque di Castelsardo, all’interno dello strascico, un esemplare di tartaruga marina Caretta caretta. Subito è scattata la segnalazione alla Capitaneria di porto che ha chiesto l’intervento degli esperti del Crama Asinara per ricoverare l’animale nel Centro recupero di Cala Reale.

La Caretta, del peso di 28 chili, è stata chiamata “Raffaele” come il figlio del pescatore che l’ha rinvenuta. L’animale presenta un amo nell’esofago che verrà estratto nei prossimi giorni. Il resto delle condizioni sanitarie appare buono con i parametri nella norma.

Attualmente sono presenti nel centro dell’Asinara altri tre esemplari di Caretta caretta, due dei quali prossimi al ritorno in mare aperto. “L’intervento dimostra ancora una volta quanto sia a rischio la vita degli animali marini per gli effetti legati all’uomo - sottolineano gli operatori del Crama -, in particolare la maggior parte di quelli recuperati presenta problemi di ingestione di frammenti di plastica fluttuante nel mare che scambiano per cibo”.

La specie Caretta caretta nel Mediterraneo è classificata come “in pericolo” (endangered) nella Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e specie prioritaria secondo la Direttiva Habitat, pertanto necessita di particolare attenzione dal punto di vista conservazionistico.

