Il Parco nazionale dell’Asinare e l’area Sic dell’Argentiera, modelli di gestione dei siti di Natura 2000, rete di interesse comunitario e di zone di protezione speciale, creata dall’Unione Europea per la conservazione della specie, animali e vegetali, minacciati e considerati prioritari. L’iniziativa è in programma a Porto Torres, venerdì 24 ottobre dalle 9 alle 12,presso la sala conferenze dell’Ente Parco Asinara. Ad aprire l’incontro per i saluti istituzionali sarà il presidente del Parco nazionale dell’Asinara, Gianluca Mureddu, a seguire il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas. Tra i relatori il direttore del Parco Asinara, Vittorio Gazale, Giulia Bernardi di Blue Marine Foundation, Valentina di Miccioli di Greenpeace Italia, Laura Santona e Marcella Sodde in rappresentanza della Regione Sardegna per Tutela Natura, Stefania Pisanu del Parco Asinara, Annalisa Azzola dell’Università di Genova e Antonio Maturani del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase. A moderare l’incontro sarà Alessandro Gianni di Greenpeace Italia.

