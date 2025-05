Intervento di emergenza all’Asinara per una turista in visita sull’isola.

La ragazza è stata colta da crisi epilettica mentre, questa mattina poco prima di mezzogiorno, si trovava in compagnia dei genitori in una delle località del parco nazionale. Sul posto sono stati attivati i soccorsi con l’elicottero Areus supportato dall’intervento di un fuoristrada, di proprietà di una delle società in servizio sull’isola che si sono prodigati per facilitare l’assistenza in una situazione di emergenza.

L’equipe medica dopo aver imbragato la paziente ha provveduto a trasferirla al pronto soccorso Santissima Annunziata di Sassari.

Partirà il 1 giugno il presidio medico sanitario grazie ad una convenzione tra gli enti coinvolti, quali Parco nazionale dell’Asinara, Asl di Sassari, Comune di Porto Torres, Cisom, Agenzia regionale Conservatoria delle Coste e Capitaneria di porto. Un servizio di primo soccorso stagionale per le persone che transitano nel periodo estivo di maggiore afflusso. Il Cisom da anni garantisce il servizio medico nell'ambulatorio di Cala d'Oliva.

