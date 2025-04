Il Parco nazionale dell’Asinara aggiorna l’elenco delle Guide esclusive, attualmente composto da 84 persone, un numero insufficiente per raccontare l’immenso patrimonio ambientale e storico dell’isola, ogni anno visitata da circa centomila turisti.

Il commissario straordinario, Gianluca Mureddu, vista l’esigenza di implementare il numero delle figure richieste, ha firmato la delibera per avviare un corso di perfezionamento rivolto a guide professionali già abilitate all’attività e aggiornare il proprio “Elenco delle Guide del Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina Protetta Isola dell’Asinara”.

Si tratta di guide ambientali escursionistiche, guide turistiche e guide turistico –sportive, iscritte nel Registro regionale. Il bando approvato elenca i requisiti di partecipazione e i titoli preferenziali per l’adesione al corso di formazione.

Il corso gratuito sarà rivolto ad un numero massimo di 50 partecipanti in possesso dei requisiti indicati, e si svolgerà nei mesi di aprile e maggio per un monte complessivo di 72 ore. La domanda dovrà pervenire alla pec dell’Ente Parco entro le ore 10 del prossimo 15 aprile, indicando come oggetto “Richiesta di partecipazione al corso di formazione per l’aggiornamento dell’elenco delle Guide del Parco nazionale dell’Asinara”.

