Due bus elettrici all’Asinara, mezzi a zero emissioni che, entro l’estate, viaggeranno sull’isola a servizio del trasporto pubblico. Non solo auto, scooter e bici elettriche per percorrere i 26 chilometri di strada cementata che attraversano il territorio del parco nazionale da nord a sud, ma anche bus diretti a promuovere la mobilità sostenibile sull’isola.

Il Comune di Porto Torres ha approvato il capitolato per l'acquisto del mezzo finanziato dal “Fondo per gli investimenti delle Isole Minori” per consentire il passaggio successivo ad opera del Ministero competente, che potrà anticipare una parte dei fondi pari a 380mila euro, e bandire la gara per l'acquisto dell’autobus (entro l'estate). Procedura analoga sta seguendo L’Ente Parco nazionale dell’Asinara per l’acquisto di un bus da affidare al Comune.

L’obiettivo è portare nel territorio dell’Asinara anche gli autobus elettrici, per promuovere una mobilità compatibile a tutela del suo territorio, in particolare nella stagione estiva con l’incremento del numero dei visitatori. Per questo l’amministrazione del Parco donerà al Comune di Porto Torres un bus urbano ad alimentazione elettrica, completo del sistema di ricarica destinato al trasporto di persone sull’isola. Una volta che l'amministrazione comunale avrà a disposizione entrambi i bus elettrici predisporrà una gara pubblica per il loro affidamento in gestione.

