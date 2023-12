Oltre 700 immobili da riqualificare sull’isola dell’Asinara. Il parco nazionale del Nord Ovest della Sardegna entra nelle voci di bilancio della Regione. Nell’intervento da 1 miliardo di euro c’è pure l’Asinara a cui saranno destinati 30 milioni di euro.

«È previsto – ha detto il presidente Christian Solinas – un piano straordinario di interventi per la riqualificazione del patrimonio edilizio sull’isola dell'Asinara. È un intervento che avvia un percorso di bonifica rispetto ad alcune situazioni che abbiamo ereditato nel passaggio dei beni dallo Stato alla Regione, ma avvia anche un percorso che si articolerà con stanziamenti di 5 milioni per l’anno in corso, incrementato di ulteriori 25 per il prossimo. Quindi con 30 milioni di piano straordinario pensiamo di poter rivitalizzare e riqualificare una perla che da quando è transitata al patrimonio regionale non aveva mai goduto di interventi così radicali».

Le risorse serviranno a recuperare i vecchi stabili dove poter avviare nuove iniziative imprenditoriali capaci di favorire lo sviluppo turistico dell’isola parco.

