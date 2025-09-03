Due milioni e 150mila euro per la messa in sicurezza dell’approdo di Cala Reale, nell’isola dell’Asinara. L’intervento consentirà di dotare la banchina di arredi portuali, briccole d’accosto, parabordi e poggia rampa per garantire appunto la sicurezza durante le manovre di ormeggio e disormeggio del traghetto di linea Porto Torres-Asinara, servizio gestito dalla compagnia Delcomar.

Le risorse arrivano dalla Regione per un importo pari a 1 milione e 800mila euro, e un cofinanziamento di 350mila euro da parte del Comune turritano. I lavori del pontile, dovrebbero permettere l’attracco in sicurezza del traghetto, in continuità territoriale che collega la città turritana con il Parco nazionale dell’Asinara. La briccola è uno strumento fondamentale per facilitare le operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri in transito sulla motonave “Sara D” e soprattutto per ottimizzare la pianificazione dei servizi. Il traghetto della Delcomar ha infatti solo l’autorizzazione a fermarsi il tempo necessario per far scendere e salire i passeggeri nella banchina di Cala Reale, proprio perché la stessa non è dotata dei sistemi di sicurezza.

