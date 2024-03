Due escursionisti sono stati soccorsi questo pomeriggio dal Drago VF 144 nel Sassarese.

I due, durante un'escursione, si sono persi e hanno attivato i soccorsi.

L'equipaggio li ha individuati in buono stato di salute vicino all’Argentiera: una volta issati a bordo li ha elitrasportati in una piazzola dove li ha presi in consegna la squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero.

