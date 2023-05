Il gran caldo non ha fatto desistere, questa mattina, i cittadini di Ardara, che hanno partecipato alla solenne processione in onore di Nostra Signora del Regno. E come sempre non è mancato un salto indietro nel tempo, al periodo medievale, all'ombra del castello, di cui ora rimangono i ruderi proprio vicino al Comune, e a pochi passi dalla maestosa basilica, autentico gioiello architettonico, con le solenni cerimonie in abiti antichi.

Il tutto grazie al Gruppo Storico Medievale che da anni partecipa al corteo che accompagna le bandiere in giro per le vie del piccolo paese del Monte Acuto, ma che non trascura qualche sortita anche in altri paesi della Sardegna. Una processione che poi si conclude davanti alla basilica.

Un tocco di solennità, ma anche di ritorno al passato per un centro, quello di Ardara, che tenta di mantenere vive ancora le tradizioni.

