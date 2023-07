Il sindaco di Ardara, Francesco Dui, ha firmato una convenzione con la Regione Sardegna per il finanziamento relativo agli “interventi urgenti di restauro conservativo della Basilica di Nostra Signora del Regno e riparazione della copertura nella zona absidale, rifacimento della pavimentazione interna”.

La somma è di 400mila euro, arrivata anche grazie a un emendamento presentato alla legge finanziaria 2023 da parte del consigliere regionale della Lega, Ignazio Manca.

«La richiesta da noi presentata, di comune Accordo con la parrocchia di Ardara e la Diocesi di Ozieri, ha voluto porre l’accento su alcuni interventi non più procrastinabili per proteggere e valorizzare la nostra chiesa - ha spiegato il primo cittadino - in quanto sono presenti alcune infiltrazioni sulla copertura dell’abside».

«Un pavimento come quello attuale è ben diverso dall’originale e sarà nostra cura, in stretta collaborazione con la Soprintendenza di Sassari e i progettisti, trovare la soluzione affinché si raggiunga il risultato migliore per la nostra chiesa - conclude Dui -. Sono certo che creeremo qualche disagio durante il periodo dei lavori, ma sono altrettanto convinto – aggiunge rivolgendosi ai compaesani – che avrete la giusta dose di pazienza per l’alto valore dell’intervento».

