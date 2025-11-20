Il Comune di Uri ha approvato il progetto per la sistemazione dei cammini nelle campagne di Su Pezzu de S'Ena e Caminu de Carru. Aseguitodelle segnalazioni dei cittadini riguardo il precario stato di manutenzione di alcune strade rurali, l’amministrazione comunale è intervenuta attraverso una variazione di bilancio con applicazione dell’avanzo di amministrazione, stanziando 45 mila euro per il ripristino di diversi tratti viari nelle zone “Su Pezzu de S’Ena” e “Caminu de Carru”.

I lavori saranno affidati nei prossimi giorni. I segmenti ormai prossimi alla non percorribilità saranno consolidati mediante l’utilizzo di rete elettrosaldata e getto in calcestruzzo, mentre altri tratti saranno sistemati con materiale tout-venant. Nonostante le limitate risorse disponibili, l’amministrazione continua a operare, nei limiti consentiti dal bilancio, per rispondere alle esigenze di chi quotidianamente percorre le strade dell’agro comunale, con l’obiettivo di migliorarne progressivamente le condizioni di sicurezza e fruibilità.

© Riproduzione riservata