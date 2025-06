Nominati i nuovi direttori amministrativo e sanitario dell’Aou di Sassari.

La scelta è stata fatta dal commissario straordinario Mario Carmine Palermo che, in questo modo, ha completato la squadra della direzione strategia.

Sono Alberto Mura, al momento dirigente dei Servizi sociali in Comune a Sassari, e che diventerà dal primo luglio direttore amministrativo. Mura vanta diversi incarichi ricoperti in passato in sanità come, tra gli altri, quello di direttore del Servizio amministrativo e territoriale di supporto ai tre distretti dell'Asl 1 Sassari.

E' stato, inoltre, all'interno del Dipartimento delle Risorse Umane di Ats il direttore della Medicina convenzionata di Ats Sardegna. Sempre per Ats Sardegna ha ricoperto il ruolo di responsabile per l'Anticorruzione.

La direttrice sanitaria sarà invece la dottoressa Lucia Anna Mameli che ricopre questo ruolo in Aou Sassari dal dicembre 2023. Dipendente dell’Azienda dal 2005, è specialista in Ematologia e responsabile della struttura di Malattie della coagulazione.

