Sensibilizzazione e prevenzione, le uniche strade da percorrere per combattere il fenomeno della violenza contro chi lavora per garantire la salute degli altri.

L’Aou di Sassari tramite la struttura Qualità, Clinical governance e Risk Management riferisce i dati del 2023 relativi alle segnalazioni raccolte dai sanitari dei vari reparti degli ospedali.

Sono 19 gli operatori sanitari che hanno subito aggressioni con minacce, 18 di questi in Pronto soccorso. E ancora, 14 sono donne, 15 sono infermieri, 3 medici e 1 Oss.

Sono i dati a disposizione della struttura Qualità, Clinical governance e Risk Management dell'Aou di Sassari che raccoglie le segnalazioni da parte dei sanitari dei vari reparti aziendali. Numeri in linea con i casi che interessano tutte le strutture sanitarie nazionali, pubblicati oggi in occasione della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

E in relazione al fenomeno gli operatori del Pronto soccorso hanno realizzato un video e una locandina per sensibilizzare sul tema. Nelle immagini viene simulata una scena di possibile aggressione realizzata nel Pronto soccorso, così come appare nella fotografia della locandina. In entrambe è presente la frase, in parte mutuata dalla campagna nazionale del ministero della Salute: «Rispetta chi ti cura. La violenza non ti farà stare meglio, Loro sì».

«Il Pronto soccorso rappresenta un contesto particolarmente rischioso - sottolinea il direttore del Pronto soccorso Paolo Pinna Parpaglia - spesso scenario di episodi di violenza ai danni degli operatori che nell’arco delle 24 ore si ritrovano a gestire utenti e familiari estremamente suscettibili, in ambienti esposti e altamente complessi».

L'obiettivo è, da una parte, quello di sensibilizzare il maggior numero di operatori a segnalare le aggressioni - tanto quelle fisiche quanto quelle verbali come le minacce - dall'altra far comprendere all'opinione pubblica la gravità degli atti di violenza contro il personale sanitario.

