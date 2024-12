Il Comune di Stintino ha avviato la campagna di informazione per gli anziani vittime di raggiri e truffe. Negli ultimi giorni, sono stati segnalati episodi di truffe anche nei territori vicini a al borgo turistico.

L'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno informare per evitare che alcune categorie di persone possano cadere in questi inganni. Falsi tecnici o operatori si presentano a casa come tecnici del gas, dell’acqua o dell’energia, sostenendo di dover fare controlli urgenti.

Oppure finti avvocati o Forze dell’Ordine: chiamano dicendo che un parente è nei guai (incidente o arresto) e chiedono soldi. Infine si sta diffondendo la

truffa del "finto nipote": qualcuno chiama fingendo di essere un parente in difficoltà economica.

Per proteggere la comunità si invitano le persone anziane a non aprire

mai la porta agli sconosciuti e a verificare sempre con l’azienda o l’ente di riferimento. E in caso di pericolo il consiglio è quello di chiamare il 112.



