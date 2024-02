È tempo di Carnevale anche per il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres che ha chiuso le prenotazioni, per martedì grasso 13 febbraio, con numeri da tutto esaurito.

Una festa in maschera diversa con visite nell’area museale e giochi a tema adatti alle singole fasce d'età. Oltre alle attività di gruppo anche musica e balli con stelle filanti. Esclusi invece coriandoli e spray ed ogni oggetto contundente o pericoloso, quali spade, coltelli, bacchette, mazze e manganelli.

Si comincia dalle ore 9 con l’accoglienza e la divisione in quattro gruppi per fascia d'età, dai 3 ai 4 anni, dai 5 ai 7 anni, per passare alla fascia 8-9 anni e a quella 10-12, formazioni e azioni diverse con possibilità per i più piccoli di intrattenersi con attività ludico-ricreative. Alle 11.30 scatta l’ora della festa e del divertimento.

Per i partecipanti sarà l’occasione per scoprire il mondo romano, gli oggetti e i materiali usati nella Roma antica e le loro usanze e tradizioni, una storia che ha attraversato anche la città di Turris Libisonis, fondata a Porto Torres.

