Si è conclusa con successo la 1^ edizione de "S'Arte e Sa Liadura", andata in scena ad Anela.

Uno spettacolo di colori e tradizioni che ha invaso il centro del Goceano nell'arco di tutta la giornata dell'Immacolata e che ha accompagnato i tanti visitatori arrivati da ogni parte dell'isola.

«L' Amministrazione Comunale di Anela ringrazia tutti coloro che con il loro impegno e lavoro hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione che ha riscosso grande apprezzamento tra i partecipanti e un buon successo di pubblico - si legge in una nota dell'amministrazione comunale -. Questi eventi sono fondamentali per promuovere il nostro territorio, per farlo conoscere e per ridare il giusto valore alle tradizioni paesane che in parte si stanno perdendo».

«Un grazie particolare alla Proloco che ben coadiuvata dalla Presidente Monda è stata encomiabile nella progettazione, nella direzione e nel lavoro svolto - proseguono gli amministratori -. Ringraziamo tutti i ragazzi e i docenti dell'indirizzo musicale ICS Bono, le associazioni e i gruppi folkloristici che hanno allietato la giornata con le loro esibizioni».

«Ci sentiamo fieri e orgogliosi di una comunità che si ritrova a lavorare insieme per il bene del proprio paese. Ognuno di noi in tanti e in diversi modi ha dato il proprio contributo - concludono gli amministratori -. Ringraziamo inoltre tutti i dipendenti comunali che si sono resi disponibili anche fuori orario di lavoro per espletare le pratiche burocratiche, l'allestimento dei percorsi, la preparazione degli spazi necessari. Un doveroso ringraziamento alle Forze dell'Ordine, ai barracelli, alla protezione civile che hanno vigilato sul corretto svolgimento della manifestazione. Eventi del genere non possono che accrescere la nostra autostima e il senso di appartenenza alla nostra comunità».

