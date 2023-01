“Sas tilicas sunu durchese de sa tradizione sarda, fattasa de tuccaru e mele". Con questa descrizione in sardo si può riassumere la giornata dedicata al laboratorio per la preparazione de "Sas Tilicas", in onore di Sant'Antonio Abate, che viene celebrato anche nel piccolo centro del Goceano.

«I nostri bambini sono diventati dei piccoli pasticceri - fanno sapere gli amministratori -. "Sas tilicas” in onore di Sant’Antonio Abate sono dei dolci di semola e pasta violata con all’interno “su pistiddu”. Questa iniziativa ha permesso ai bambini di trascorrere un pomeriggio all’insegna della tradizione in compagnia delle mani esperte delle maestre che ringraziamo affettuosamente per la bravura e la pazienza. Un ringraziamento speciale va anche all’ACR per la collaborazione». Le tiliche sono state poi distribuite durante il falò.

