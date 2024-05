Per il mare di Sorso sono confermate quattro Bandiere Blu: acque eccellenti nelle spiagge della Marina e della quarta, quinta e settima discesa a mare di Platamona.

Nella sala convegni del Cnr a Roma, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha reso nota la lista delle spiagge Bandiera Blu per il 2024, con le località marine e lacustri che si distinguono per eccellenza ambientale sulla base dei parametri di valutazione di pulizia delle acque, gestione dei rifiuti, aree verdi, presenza di piste ciclabili, servizi sulle spiagge e nel comune.

Tra le 15 località sarde che hanno ricevuto il riconoscimento, figurano 4 spiagge del Comune di Sorso. Una riconferma per le tre discese a mare e per la Marina, con le loro acque valutate di eccellenza. Alla cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti in rappresentanza del Comune di Sorso era presente l’ingegnere responsabile del servizio Politiche ambientali, Maurizio Loriga.

