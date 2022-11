«Se devi andare a Sassari, partendo da Ozieri, o viceversa, fermati ad Ardara perché ti offriamo un caffè». Niente di più ospitale è la formula proposta dal primo cittadino, Francesco Dui, per invitare gli automobilisti a fermarsi nel paese del Logudoro.

Un caffè sospeso gratuito, in uno dei bar di Ardara, sarà offerto dal sindaco a seguito della chiusura di diversi tratti della statale 597 (ex Sassari-Olbia) da parte di Anas, tra cui quello che consente, in particolare per chi si sposta da e per Ozieri, di transitare di fronte allo storico distributore di Mesu 'e Rios.

Per viaggiare dalla rotonda di Chilivani in direzione Sassari, e viceversa, non restano che due possibilità: muoversi in direzione Olbia per poi tornare indietro poco prima del Bar 597 e viceversa, oppure dirigersi verso Tola, svoltare per Ardara attraversandola, dove sarà possibile gustare il caffè sospeso e poi riprendere il percorso verso il bivio della statale 729 (15,2 Km). «Qualcuno si starà chiedendo quale sia il significato di questo gesto? Nessuno in particolare se non quello di far visitare, anche se con una banale scusa, la nostra comunità», sottolinea Francesco Dui.

