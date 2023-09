Si terrà venerdì 15 e sabato 16 settembre, a partire dalle 17, nell’area parco dell’Ex Mà, la seconda edizione del Tissi Beer Fest. Tra stand di birre artigianali dei più importanti birrifici sardi, i visitatori e gli amanti del gusto potranno degustare, sorseggiare e apprezzare buona musica con diversi dj set locali.

«Il festival – sottolineano gli organizzatori – si caratterizzerà per l’offerta esclusiva di birre artigianali, rigorosamente sarde, oltre ad una varietà musicale di artisti locali. L’impegno è volto alla ricerca e promozione delle eccellenze sarde, dei prodotti locali e della storia che racconta gli sforzi e la passione che sostiene la nascita di prodotti di qualità».

Per tutta la serata si alterneranno artisti musicali per una maratona non stop, una line-up variegata, capace di abbracciare tutti i generi musicali e diversi anni.

All’interno del parco e per tutta la durata del festival saranno disponibili aree ristoro, servizio food & beverage, intrattenimento per i più piccoli con truccabimbi e diversi giochi per bambini. L’ingresso al festival è libero.

