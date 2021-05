Oggi pomeriggio a Nuoro si è svolta l’autopsia sul corpo di Francesco Dessena, l’allevatore di Nule ucciso la settimana scorsa nei suoi terreni.

L’unico elemento emerso con certezza è il fatto che sia stato colpito a bruciapelo sul lato destro del viso, tra la tempia e la guancia.

L’assenza di ogive non consente di stabilire se siano stati esplosi uno o più spari di fucile.

L’essere stato raggiunto di lato non fornisce nemmeno qualche informazione in più sulle persone che sono entrate in azione per portare a termine l’agguato o se la vittima fosse o meno in ginocchio.

Il sostituto procuratore di Nuoro Giorgio Bocciarelli, che coordina le indagini del reparto operativo del comando provinciale di Sassari e della compagnia di Bono, ha disposto la restituzione della salma ai familiari, che oggi hanno chiesto tramite l'avvocato Ivano Iai che sulle indagini cali il silenzio stampa, per rispetto nei confronti della famiglia e per non inficiare l'attività degli investigatori.

Domani alle 11 nella chiesa del paese si celebreranno i funerali dell'allevatore.

