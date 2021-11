Allarme Covid in alcuni istituti scolastici del comune di Sorso. I casi di contagio sono scoppiati nelle scuole elementari di Santa Maria e di via Azuni, oltre che nella scuola media Gerolamo Cappai. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Ats ha fatto scattare il provvedimento di quarantena e sospensione delle lezioni in presenza con attivazione della didattica digitale integrata per gli studenti di tutte le classi della primaria Santa Maria a partire da oggi e fino al 4 dicembre.

L’Ats ha disposto, inoltre, per lo stesso periodo, la sospensione delle attività didattiche in presenza e la quarantena obbligatoria per gli alunni, i docenti, i collaboratori scolastici, compresi gli educatori di tutte le classi della stessa scuola Santa Maria, in quanto risultano contatti di casi positivi.

Nella circolare firmata dal dirigente scolastico Carlo Orrù è stabilita la stessa misura con lezioni a distanza per gli alunni di tutte le classi del plesso Cappai fino all’esito del tampone molecolare effettuato sui casi positivi già accertati con test rapido. “Il servizio di istruzione verrà garantito tramite il ricorso all’attività didattica a distanza – ha precisato il dirigente scolastico -. Si sottolinea che con il termine quarantena si intende divieto di uscita dalla propria abitazione per alunni e docenti. Eventuali casi con sintomi insorti durante il periodo di quarantena non potranno rientrare nella data stabilita e dovranno comunicarlo al proprio medico di Medicina generale o al pediatra”.

Anche per la primaria di via Azuni è stata avviata l’immediata sospensione cautelare delle attività didattiche in presenza per gli alunni della classe 5°b in quanto risultano contatti di un positivo, misura prevista a partire da giovedì 25 novembre fino a comunicazione ufficiale di misure di quarantena da parte dell’Ats.

© Riproduzione riservata