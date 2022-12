Stessa spiaggia, stessi brividi. Ritorna il tradizionale “Tuffo e bagno di Capodanno 2023” nelle acque di Balai, il lido più frequentato di Porto Torres.

La pandemia ha solo sospeso per un anno il rito propiziatorio, ma la sfida è pronta a ripartire con i protagonisti di sempre, lo zoccolo duro dell’organizzazione, gli ideatori ex consiglieri Gavino Dessì e Massimiliano Ledda e i recordmen Salvatore Delogu 87 anni e Piero Tanca 84, i veri temerari dell’evento che vede in prima fila i promotori dell’iniziativa.

Tutto in pochi minuti, dopo una preparazione fisica e psicologica. Quello che conta è l’augurio per il 2023, diverso e insieme a tanti coraggiosi. La discesa in spiaggia e lo scambio dei saluti, la consegna delle magliette, rigorosamente tutte uguali, la misurazione della temperatura e poi via in mare per "assaggiare" le acque gelide dello splendido arenile di Balai. L’appuntamento è per il primo giorno del nuovo anno, alle 11.45, stessa ora ormai da quindici anni. L’ultima edizione 2020 ha raccolto oltre cento iscritti.

© Riproduzione riservata